Amanda GUIONNEAU

Mon projet professionnel est d'accompagner les directions des établissements sociaux et médico-sociaux et être un appui dans leur démarche d’amélioration continue en réalisant une mission de courte ou de longue durée selon les besoins de l'établissement (préparation du CPOM, organiser la gestion documentaire, créer et mettre à jour les tableaux de bords, suivre les indicateurs, piloter les actions qualité, etc.).



Missions réalisées:

- CPOM : objectifs, stratégies, rencontres avec les Autorités (ARS, Nouveau Rhône, Métropole)

- Gestion documentaire : Mise à jour et création des protocoles/procédures/formulaires

- Suivi d'indicateurs : ANAP, Taux d’occupation, Enquête DREES

- Amélioration continue :

Système qualité, approche processus

Questionnaire de satisfaction

Identification des écarts

Suivi des événements indésirables

Tableaux de suivi : Plan Actions Qualité, DARI, projets personnalisés

Gestion des déchets

- Activités de l’établissement:

Accompagnement pour le bilan d’activités et le budget prévisionnel

Organisation du travail (fiches de poste, fiches de tâches)

- Obligations réglementaires :

DUERP, maintenance du bâtiment

Veille réglementaire

RBPP

Plan Bleu et Instruction du 4 juillet 2017

- Dossiers réalisés :

Réponse à l’appel à projet « création d’un EHPAD sur la commune de Bron » - classement : 3ème sur 17

Demande de subvention CARSAT

Méthode RABC



Mes savoirs-faire et savoirs-être :

• Animer des groupes de travail et des réunions

• Sens du dialogue et de la communication, qualité d'écoute et relationnel

• Connaissances réglementaires dans le secteur médico-social, et dans la qualité

• Capacités d'analyse et de synthèse

• Capacités rédactionnelles et d'écriture

• Capacités à prendre des initiatives

• Bonne maîtrise des outils bureautiques

• Initiative et autonomie

• Force de proposition

• Encadrement d'une stagiaire en Gestion-Qualité



Mes compétences :

Loi 2 janvier 2002

Amélioration continue

Méthode RABC

Reporting