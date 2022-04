Yann Angevin DOMICIL'GYM

N°SIREN : 795-177-195-00018



Mes sept années de formation dans le domaine de l'activité physique et sportive et du corps humain devraient intéresser des personnes souhaitant vivre mieux, en bonne santé et plus longtemps comme vous. Mes expériences professionnelles au sein d'associations sportives et de centres médicaux m'ont conduit, aujourd'hui, à l'exercice du métier de coach sportif Forme et Santé Domicil'Gym. Elles m'ont permis de me spécialiser dans la prise en charge sportive personnalisée à votre condition physique et adaptée aux objectifs :



- SANTÉ (accompagnement/prévention de diabète, d’hypertension, de cancer, de douleur de dos, etc.),

- ESTHÉTIQUE (perte de poids, s’affiner, se tonifier, etc.),

- FORME (entretien, détente, assouplissement, etc.),

- SPORTIF (préparation à un séjour, un événement, etc.)



Je suis installé au Mans et je suis sûr de pouvoir participer à votre réussite. Je me déplace également sur les communes limitrophes et vous propose de me donner l'occasion de vous montrer comment je peux vous aider à atteindre vos objectifs au cours de 2 séances offertes.



Croyez en vous et vivez vos rêves !



Mes compétences :

Anglais