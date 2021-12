Gael KANTÉ

Coach sportif diplômé, je vous propose des séances d'activités physiques et sportives à votre domicile ou sur votre lieu de travail, à Montpellier et ses alentours.



Pour répondre à vos objectifs liés à l'esthétique, la forme , le mieux être, la santé ou encore la préparation sportive, nous réaliserons un bilan forme et santé (tests cardiovasculaires, force, endurance musculaire, souplesse) afin de créer ensemble un programme personnalisé adapté à votre profil et à vos attentes.

En m'appuyant sur diverses techniques telles que le stretching, le cardio training, la méthode Pilates, la musculation, le fitness, la relaxation. je met en place des séances variées, adaptées aux capacités et besoins de mes clients.



Mon engagement en tant que coach sportif est de vous faire gagner du temps en venant à votre domicile ou lieu de travail, de vous motiver dans la pratique dune activité physique et d'apporter une réponse personnalisée et efficace à vos besoins.



Contactez moi, deux séances vous sont offertes pour découvrir les services que je propose.