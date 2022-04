Amélie SCHYN

Compétences transverses

- Pilotage produit

- Gestion d’équipe

- Pilotage de la sous-traitance Off-Shore

- Relation client

- Suivi et accompagnement technique

- Avant-vente et réponse à appel d’offres



Ingénierie système

- Model-based Product Engineering

- Ingénierie continue, processus et plateformes outillées

- Interaction homme machine



Recherche et développement

- Membre de comités de standardisation (AUTOSAR, AADL)

- Collaboration dans le montage de projets R&D

- Communications scientifiques



Formation

- Construction de formations et de supports pédagogiques

- Animation de formations



Mes compétences :

AUTOSAR

Design

Gestion de projet

Ingénierie

Ingénierie système

Off shore