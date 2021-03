J'ai acquis un bon savoir-faire sur les projets interdisciplinaires mettant en jeu la confrontation et les analyses entre les simulations numériques et les essais expérimentaux dans le but de développer ou valider des modèles.



Mes compétences :

Aérodynamique

Ansys

ANSYS CFX

CATHARE

CFD

CFX

C++

combustion

Expérimentation

FLUENT

FORTRAN

Gestion de projet

Matlab

Mécanique

Mécanique des fluides

Modélisation

Scilab

Simulations

Simulations numériques

Sureté

Sureté de fonctionnement

Thermohydraulique