Yohann MESMIN

Après un Bac S et les classes Préparatoires aux Grandes Ecoles d'Ingénieurs, je me suis orienté vers une Ecole d'Ingénieurs Généralistes.



En 2002, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieurs en Mécanique. J'ai ensuite débuté par 3 années dans un département simulation chez un grand constructeur automobile français et spécifiquement dans le domaine de la dynamique multicorps et des Liaisons au Sol.



En 2006 j'ai rejoint la filiale française de l'éditeur Belge LMS. Mon parcours chez LMS m'a permis de réellement découvrir le monde de la simulation multi-secteurs et multi-domaines.

LMS propose un panel unique de solutions qui balayent l’intégralité du cycle en V de développement d'un produit, de la phase de pré-dimensionnement à la validation physique.

On retrouve chez LMS 3 grandes familles d'applications :

- Simulation système 1D Multi-Domaines (Thermique, fluidique, mécanique, électrique,...) avec AMESIm

- Simulation 3D (Dynamique, Structurelle, Fatigue, Acoustique, Vibroacoustique,...) avec Virtual.Lab et Samcef

- Solutions de Test (NVH / Acoustique / Modale / Durabilité / ...) avec Test Lab





Je suis aujourd hui en charge de l'activité Simulation chez LMS France. Je manage une équipe de 15 ingénieurs chargés de réaliser les activités de Business Development, d'Avant Vente et d'Après Vente sur la globalité du portfolio Simulation LMS sur le territoire Français.











Mes compétences :

acoustique

AMESim

Business

Business development

Business Development & Management

Durabilité

dynamique

Management

Optimisation

Samcef

Simulation

Test