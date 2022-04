Technical & Sales Manager chez FIBERTEX Nonwovens, un leader dans la fabrication et commercialisation de textile nontissé (nonwoven), largement employé dans les domaines de l'automobile, de la construction, de la composite, de l'hygiène, du mobilier, de l'isolation acoustique, de la filtration, etc. Je suis chargé de renforcer les services au plus près des clients sur le marché chinois, et de développer des clients potentiels.



Mes compétences :

Chine

Prospection

Sourcing

Export