Junaid AHMED

Ingénieur du Réseau avec huit ans d'expérience dans l’administration et

support de systèmes d’information.

Expert dansl’ implémentation, analyse, optimisation, et documentation de réseaux LAN/WAN.

Bonne connaissance technique avec certificats CCNP, CCNA, MCSE, Microsoft Échange 2003 et Microsoft Échange 2007(Exchange server 2003/2007).

Motivateur et coopérateur avec l’équipe du travail pour assurer le succès des projets.

Qualifié dans la diagnostique des problèmes complexes dans les réseaux

et donner des solutions efficaces.



Telephone GSM: + 212611033781



Mes compétences :

Checkpoint

Cisco

Cisco VPN

DHCP

DNS

Microsoft Active Directory

Microsoft EXCHANGE

Microsoft Visio

Office Microsoft

Security

VPN

WINS