Junhong MA

Après un parcours magasin sur différents postes opérationnels à Auchan Chine (Chef de personnel bureau, Responsable Ressources Humaines, Coach de Responsable Ressources Humaines, Chef de secteur), j'ai participé à l'ouverture d'un nouveau magasin Auchan en 2010 en tant que Directrice de magasin ( Hypermarché, sa surface est supérieure à 9200 m² et plus de 600 employés ).



En Septembre 2012, j'ai intégré la Direction des Ressources Humaines France pour conduire le projet international entre Auchan Chine et Auchan France.