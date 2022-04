Junior 37 IAE

IAE Junior 37 vous aide à concrétiser vos projets de création d'entreprise. Nous recrutons les étudiants de l'IAE de Tours les plus qualifiés pour réaliser vos missions et nous gérons l'ensemble des démarches administratives. Bien que la réalisation d'étude de marché reste notre spécialité, nous pouvons vous aider dans de nombreuses étapes de votre projet (business plan, etc.).



Réactivité, efficacité et personnalisation sont nos maîtres mots. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis gratuit dans les plus brefs délais.



IAE Junior 37, ensemble aujourd'hui pour mieux préparer demain.





Mes compétences :

Business

Business plan

Conseil

Création

Création d'entreprise

Étude de marché

Finance

Marketing

Phoning