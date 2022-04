Junior ABOUEM

Actuellement Analyste Fonctionnel SI Finance au sein du projet de déploiement de la solution SAP au sein du GROUPE POMONA. Je culmine également plus de 2 ans d’expérience en contrôle de gestion dans les secteurs de la banque et de la distribution. Ma double compétence fonctionnelle et métier me permet d' accompagner les utilisateurs dans l’anticipation des transformations créatrices de valeur afin de faire du SI un véritable actif stratégique.



Mes compétences :

Comptabilité

Finance

Gestion de projet

SAP Finance

Oracle discoverer

Business Objects