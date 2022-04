Junior BAMBA

Je suis BAMBA MORY JUNIOR Ingénieur Statisticien Économiste 2016 de l'ENSEA d'Abidjan. J"aurai terminé mon cursus à l'ENSEA en juillet 2016 et je suis en quête d'un premier emploi dans les domaines suivants : marketing, statistique; Economie, gestion et évolution de projets, banque, assurance et bien d'autres domaines complémentaires.

Merci



Mes compétences :

Veille concurrentielle

Actuariat

Assurance

Economie

Marketing

Analyse statistique

Analyse de données

Analyse financière

Gestion de projet