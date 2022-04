Junior BANDANGA

Bonjour! Je m'appel BANDANGA Junior Yannick, titulaire d'une licence en électronique et maintenance informatique.

Née le 28/06/1986 à Brazzaville.

Pour tout contrat de travail de type C.D.I correspondant a mon profil,expériences personnelle,prière de me contacté.069103286; 065204545; 055925919

En effet je peux travailler dans divers structures notamment une structure informatique ; une banque.

J'ai une expérience de caisse(dépôt; retrait; paiement et gestion de fond de caisse).

En informatique : gestion de base de donné (Excel ;SQL;World;Cubase;Adob CS4...fill in cut;Visual basiques ;Cisqo et bien d'autres programme).

Maintenance des équipements informatiques (matériels et logiciels)







Mes compétences :

Steinberg Cubase

Microsoft Excel

Cisco Switches/Routers

CINEMA 4D

Adobe Premier

Adobe Photoshop

Adobe After Effects