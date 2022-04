Junior Consulting IAE DIJON

La Junior Consulting de l’IAE DIJON est une réelle opportunité pour votre entreprise. Capable de répondre à des problématiques émanants de jeunes entrepreneurs, de PME ou encore de grandes entreprises, notre équipe vous permettra de bénéficier de l’expertise d’étudiants compétents, que ce soit en termes de conseil, d’analyse ou encore de réalisation de projets.



En effet, l’équipe de la Junior Consulting de l’IAE DIJON, composée exclusivement d’étudiants issus de l’IAE DIJON (école de management de l’université de Bourgogne et membre du réseau national des IAE), est à même de vous assister dans les domaines suivants:



- Marketing

Etude de marché : elle permet de réduire les risques d’échec, en étudiant en profondeur le marché et la concurrence afin de permettre aux entrepreneurs et autres chefs d’entreprises de s’implanter durablement sur le-dit marché.

Etude de lancement de produit : étape indispensable afin de définir la viabilité d’un produit. Cela permet de savoir s’il saura répondre aux besoins des consommateurs.

Etude de satisfaction : réalisée en amont, le but de cette étude est de vous donner toutes les cartes pour adapter votre stratégie en fonction de vos cibles.



- Communication

Etude d’image et de notoriété: son but est de rendre compte de l’image que votre entreprise renvoie, afin de savoir si votre stratégie de communication (indispensable pour permettre à vos clients de comprendre votre démarche et d’y adhérer) est clairement définie ou si cette dernière se doit d’être modifiée et réorientée. De plus cette étude vous permet d’identifier vos concurrents et de connaitre votre positionnement sur le marché par rapport à ces derniers.



- Audit Financier

Evaluation d’entreprise : il s’agit d’analyser l’état de projet ou de votre entreprise afin de dégager des recommandations.

Contrôle budgétaire : indispensable à l’équilibre de votre entreprise, cela vous permettra également de convaincre d’éventuels partenaires financiers.



- Création d’entreprise

Etude d’implantation : son but est de s’assurer de la viabilité de votre projet de création d’entreprise sur le marché, il s’agira de déterminer si votre offre saura trouver une demande.

Réalisation de Business Plan : il caractérise les projections d'évolution de votre entreprise et vous permet d’avoir une vision à long terme de cette dernière.

Stratégie commercial : c’est une démarche de réflexion qui a pour but de permettre à l’offre que propose votre entreprise, de rencontrer la demande qui émane des consommateurs.



- Stratégie d’entreprise

Elle permet de définir le positionnement stratégique, l’organisation interne, l’expansion internationale, et la stratégie de croissance de votre entreprise.



- Ressources humaines

Des conseils en communication interne vous seront prodigués. Et notre équipe vous donnera les clés afin d’améliorer ou de construire vos processus liés à la gestion de vos ressources humaines.



En somme, travailler en lien avec la Junior Consulting de l’IAE DIJON c’est, au delà du fait de faire participer les étudiants à une expérience professionnelle, le moyen de bénéficier de conseils adaptés et de qualités à moindre coûts. Par ailleurs, c’est une opportunité pour vous de collaborer avec de futurs professionnels qui sont avertis des dernières tendances, et maîtrisent de nouvelles méthodes de travail.





Pour vous étudiants, et donc futur professionnel, intégrer une Junior Consulting c’est une opportunité unique d’enrichir votre Curriculum Vitae, de construire et développer votre réseau et de découvrir ou de s’investir dans la vie associative.

Si parmi vous, certains souhaitent devenir membre ou mettre ses compétences à disposition d’un projet, il vous suffit de nous contacter via les réseaux sociaux ou par mail à l’adresse suivante: juniorconsulting@gmail.com.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Relations clients

Expertise technique

Études marketing

Étude de marché

Développement commercial

Communication

Développement RH