Junior ELOTO

Aqua Events est une société française spécialisée dans l'organisation d'évènements aqualudique, et dans le conseil et la vente de structures aquatiques gonflables Premium.



Aqua Events est propriétaire et exploitant de l'AquaFun' Park Clarens, parc de structures aquatiques gonflables, à Casteljaloux (Lot-et-Garonne, Aquitaine).



L'entreprise souhaite démocratiser cette nouvelle génération de jeux aquatiques qui s'inscrit dans une démarche de loisirs durables.



Pour celà, la société s'appuie sur son expérience d'exploitant et sur les compétences de ses équipes ,pour garantir le succès de ses clients, en leur proposant une offre intégrée.



