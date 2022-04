Louis-Paul Junior ENOUGA 26ans Camerounais titulaire d'une maitrise en monnaie-baque-finance, d'une licence en économie internationale et d'un diplôme d'étude universitaire généralisé en économie .Cadre Administratif au MINFI-Cameroun je dispose en effet de plusieurs connaissance en mathématiques ,économie ,comptabilité, gestion ,microsoft world ,microsoft excel, analyse et évaluation des projets macroéconomie monétaires politiques économique, quelques notions sur les finances publiques j'aimerais me faire le maximum de relation dans ces domaines sus-cités pour booster ma carrière.



Mes compétences :

Économie

Finance

Banque

Gestion de projets

Management

Finances publiques