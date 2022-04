Junior Entreprise ENCG-M

La Junior Entreprise de l’ENCGM est une association d'étudiants à but économique non lucratif qui s’inscrit dans un processus d’amélioration continue qui se concrétise par le développement de nombreux projets visant à perfectionner notre fonctionnement interne et développer nos méthodologies.



Elle a pour vocation d’exercer une activité de conseil auprès des entreprises, des collectivités locales et des créateurs d’entreprises.



Elle permet, d’une part, à l’étudiant de s’exercer au rôle du manager par la mise en place et la réalisation de projets concrets. Elle permet, d’autre part, aux clients de la Junior Entreprise de ENCGM de bénéficier des compétences, du savoir-faire et de la motivation des étudiants et ce, à moindre coût.



Notre devise:

Mettre en œuvre toute l’efficacité d’une équipe motivée et dynamique pour apporter à nos clients un service d’une qualité irréprochable.



Nos avantages:

-Confidentialité

-Réactivité et fiabilité

-Disponibilité

-Encadrement pédagogique

-Un potentiel d’étudiants





La JUNIOR ENTREPRISE concentrera ses efforts de développement autour divers lignes de services:



Axe Marketing :

-Etude de marché

-Etude d’image

-Etude de satisfaction

-Etude de potentiel

-Positionnement stratégique



Axe finance:

-Plan de financement de trésorerie

-Analyse et Diagnostic financier

-Business plan



Axe comptabilité:

-Tenu comptable

- Organisation comptable

-Elaboration des Etats de synthèse

-Etablissement des déclarations fiscales…



Axe marketing évenementiel :

-Organisation d’évènements culturels et artistiques

-Organisation de séminaire, forums, conférences

-Team building…



Axe création audiovisuelle et du multimédia :

-Conception de support de communication : Affiches, banderoles, flyers, dépliants, logo, carte visite…

-Création de pages web, documents électroniques…