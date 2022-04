Junior Franco BRAMBILLA

Energie Renouvelable, Déchets, Développement Durable, changement du climat .... sont tous thèmes liés ... très liés!! Voilà que l'expert en toutes ces disciplines est difficile à trouver. Il faut connaitre la chimie, la physique, l'ingénierie, l'économie, etc... il faut avoir l'expérience et l'attitude ... il faut avoir le plaisir de se tenir à jour ... il faut aimer le territoire et l'environnement.



Moi je suis tout cela! Expert d'energie et de déchets est une mission avec le but d'améliorer.



Mes compétences :

Feasibility Studies

Manage a team work

Tender Management

Project Finance

Conception

Efficacité énergétique

Smart Grid

Traitement des eaux

Energies renouvelables

Déchets

Développement durable

Audit Energétique