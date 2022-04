Junior JULIEN

A l'écoute du marché.



Formations :

- 2015 Formation Certifiée Microsoft - Windows 10 Features & Upgrades

- 2014 Formation Microsoft PowerShell – Découverte de PowerShell

- 2012 Formation Microsoft MDT 2010 - Planification et gestion des environnements et des déploiements de postes de travail Windows® 7.

- 2011 Formation VMWare Vsphère - View 4.6

- 2011 Formation McAfee ePolicy Orchestrator 4.5

- 2010 Formation Microsoft SCCM 2007



Compétences Techniques :

* Administration Système :

- Environnements Windows Servers : 2000, 2003, 2008, 2012, 2012 R2.

- Environnements Clients Windows : 98, 2000, NT, XP, Vista, Seven, 8, 8.1 et 10.

- Environnements Client linux : Ubuntu.

- Environnements Virtuels : Client (Igel, VMware View). Serveur ESX (Vmware Vsphère 5.5), Hyper-V.

- Packageurs d’applications : APP-V, ThinApp, Winstall.

- Connaissance Scripting : Batch, VBS et Powershell.

- Connaissance Base de données : SQL et Oracle.

- Gestionnaire de déploiement : MDT (2010, 2012 et 2013).

- Télédistribution : SCCM 2007, 2012.

- Gestion de l’antivirus : Mcafee EPO.

- Gestion de la messagerie: Lotus Notes.

- Gestion des imprimantes et serveurs d’impression.



* Administrateur Réseau :

- Installation et configuration de matériels Cisco (routeurs et commutateurs).

- VLAN

- Brassage de baie.



Mes compétences :

Microsoft Windows Server

Windows PowerShell

Microsoft Windows

VMware

MDT