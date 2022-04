Bonjour, je suis monsieur junior kabamba masuta nkosi licencié en sciences économiques et de gestion à l'université de Kinshasa, assistant de recherche dans la dite faculté faisant les recherches aux domaines de la comptabilité, la gestion financière, la gestion de projets, le contrôle de gestion et audit comptable, la gestion commerciale marketing et la statistique descriptive.

Je suis agent commercial et marketing à la MARSAVCO et membre Co-fondateur de l'ONGDI CIFODI chargé de la gestion de projets, de la gestion financière ainsi que de la comptabilité. J'ai suivi plusieurs formations professionnelles dans les domaines suivants : gestion de projets, gestion des institutions financières au Congo, la gestion commerciale et marketing, la comptabilité générale, de société et de gestion ainsi que la gestion en finances publiques.