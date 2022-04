Je m'appelle Junior Kikolomfo Lubengo né le 20 Mai 1988 a Kinshasa,de père kikolomfo Lubengo Théophile et de mère Kizeya Mazanga Valentine.

Gradué en économie et Licencié en Gestion financière et Marketing de l'Université salutiste du Congo (William Booth).

Union libre et père de deux enfants;Mes études primaires je les est fait au complexe scolaire Mira ou j'obtient mon certificat de fin d'étude primaire en 2000,de 2001 à 2002 école secondaire au lycée Don Bosco des sœurs salésiennes de Kinshasa; puis de 2003 en 2006 collège saint Anne (elykia) des frères jésuites ou j'obtient mon baccalauréat en option Biologie-chimie; de 2007 en 2009 Pré-polytechnique à l'Université de Kinshasa (UNIKIN) et de 2011 a nos jours, étudiant à l'Université William Booth.

j'ai débuté ma carrière professionnelle le 13 février 2001 chez First & future (f&f) en seigle comme agent Télévendeur affecté chez Tigo RDC l'une des grandes succursale du géant Millicom Compagny.



Mes compétences :

Gestion de la relation client