Junior LAGARDE

Je suis actuellement responsable commercial/communication pour un point fort FICHET (ASBA Bordeaux, 95, avenue d'Ares http://securite-audit.com ), spécialiste de la sécurité de haute qualité.



J'interviens dans tous les univers qui correspondent à ce domaine : Porte blindée, serrures, coffre fort, alarme ou une simple porte claquée.



Simple particulier ou entreprise de renom, nous sommes en mesure de répondre à toutes les attentes concernant votre sécurité, celle de vos biens ou de votre famille et ce, dans la plus grande discrétion.



Nous intervenons également sur les cambriolages, en travaillant avec les assurances, les autorités publiques, afin de sécuriser le plus rapidement des habitations suffisamment endommagées et de rassurer leurs propriétaires.



Enfin, j'interviens également dans la communication de cette entreprise en travaillant avec les principaux outils actuels, dont viadeo.



