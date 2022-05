Marie-Claire DI DIA

Depuis 2009, le cabinet vous accompagne et vous conseille.



Ayant une vision transversale de ma profession et passionnée par les sciences humaines, je me forme régulièrement aux méthodes de communication afin d'avoir une approche optimale de la problématique de mes clients et de leur dossier (PNL, Process Com, CNV, Analyse Transactionnelle).

Le cabinet privilégie toujours le règlement amiable des litiges.

Depuis janvier 2019, je suis titulaire du certificat de Droit Collaboratif (négociation raisonnée Harvard FIsher & Ury) afin de vous permettre d'être, à mes côtés, les véritables acteurs de votre dossier et d'éviter les procédures contentieuses longues, coûteuses et aléatoires.



A ce titre, le cabinet est membre de l'ADCPI.



https://adpci.org/