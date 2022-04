Junior MIAGE Concept Aix-Marseille est une association loi 1901 créée en 2013 par les étudiants de la MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises) d’Aix-Marseille. En septembre 2015, elle a obtenu le label Junior-Création décerné par la Confédération Nationale des Junior-Entreprises.





JMC Aix-Marseille est constituée d’une équipe d’une quinzaine d’étudiants qui de par leur savoir-faire et leur motivation participent à son évolution interne et sa pérennisation.



Grâce à la double compétence en informatique et gestion qu’apporte la MIAGE, JMC Aix-Marseille propose des services en Ingénierie Informatique et Technologies de l’Information et de la Communication. Ses principales missions sont la création de site internet et d’applications mobile, la conception de progiciels de gestion et la gestion de base de données.



JMC Aix-Marseille a pour projet de diversifier ses activités dans les années à venir, afin d'augmenter sa visibilité sur le marché et d'obtenir le label Junior-Entreprise.



