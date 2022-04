Célia FORTUNA

En poste chez Bull ATOS, je travaille pour un projet défense en JAVA client lourd en tant qu'ingénieur développement. De la définition des solutions à la livraison du produit, j'assure la conception, le développement et les tests au sein de mon équipe et en lien avec les autres acteurs du projet.



Mes projets passés et mon parcours témoignent de mon engagement et de mon sérieux.

Impliquée, rigoureuse, persévérante et avec une grande capacité d'adaptation, j'aime m'investir pour mener à bien mes missions.



J'aimerais poursuivre dans du développement logiciel java client lourd ou dans des applications mobiles.

A plus long terme, j’envisage d’évoluer vers des problématiques mettant à profit ma double compétence : la qualité au service de l'informatique.



Mes compétences :

Qualité

Informatique

Sécurité

Oracle

Microsoft Windows