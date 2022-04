Passionné par l'être humain, je suis dans l'industrie du développement personnel et du marketing de réseau depuis plus de 8 ans.



Aujourd'hui, ma mission de vie, est d'inspirer et former les gens au dépassement de soi grâce au marketing de réseau, et les aider à atteindre une richesse intérieure et financière.



Pour accomplir ma mission de vie, je me mets au service de la vie en aidant les gens quotidiennement à se surpasser et à affronter leur peur grâce au marketing de réseau. Mais pour réussir ces beaux défis et réaliser vos objectifs, il faut passer par un élément primordial qui est la connaissance de soi. Cette dernière vous aidera à identifier vos besoins et à mieux comprendre vos semblables.



Je vous propose maintenant que nous rentrions en contact afin d'échanger sur le développement personnel, le marketing de réseau et le monde du bien-être à travers un produit révolutionnaire.



La réussite ne se rêve pas, elle se crée.







Junior MPOYI.



Mes compétences :

Bien être

Investissement

MLM

Immobilier

Coaching

Force de vente

Management

Marketing

Finance

Consultant