L'équipe étudiante de PROCEDEC recherche des contrats auprès des entreprises afin qu'ils soient réalisés par les élèves-ingénieurs de l’école.

L'association est à but pédagogique et non lucratif.



N'hésitez pas à visiter notre site internet : http://procedec.ensic.univ-lorraine.fr/



Mes compétences :

Génie chimique

Chimie analytique

Génie des procédés