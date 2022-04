Junjie WANG

WANG Junjie, 25 ans. étudiant international d'école d'ingénieur en France, jeune diplôme d'ingénieur en mécatronique avec 3 expériences (1,5 ans) dans le domaine automobile chez GM, SAIC (Shanghai Motos) et Renault. Majeur mécanique-électronique, dernier stage sur la standardisation chez Renault-Nissan.



Au cours de mes études précédentes, j’ai pu acquérir des bases scientifiques solides, et des qualités de rigueur et d’autonomie sur lesquelles je pourrai m’appuyer lors des différentes missions qui me seront assigné. J’ai pu acquérir lors de mon cursus scolaire des connaissances spécifiques en mécanique, matériaux, électroniques et systèmes embarqués principalement. J'ai pris aussi les cours des électriques, internet et énergie renouvelable. Mon expérience professionnelle m’a permis de mettre en évidence mes capacités d’adaptation tant au niveau du travail que du relationnel projet. Lors de mes différents stages et de mes projets à l'ESIGELEC , j’ai appris à utiliser différents logiciels informatiques liés à l'électronique et la mécanique (Matlab, Solidworks.etc.) , que ce soit en construction ou en calcul par éléments finis. J’ai aussi travaillé sur un projet d'imprimante 3D qui est un domaine d’innovation majeur comme mon projet de fin d’étude.



Mes compétences :

Solidworks

Pro/ENGINEER

Microsoft Office

Matlab

C++

C Programming Language

Autocad

ANSYS

Pspice

AMDEC/FMECA

5M ISHIKAWA