Chers collègues,



Notre objectif est de vous assister et supporter pour atteindre l'Optimum du potentiel des ressources humaines dont vous disposez par le biais de la stimulation des attitudes et le développement des comportements;deux vecteurs dont la résultante est le résultat de la façon et la rigueur de faire le travail quotidiennement dans l’entreprise.



Juran Consulting utilise l’approche totale d’apprentissage,en plus de la dissémination de la culture industrielle et du développement des talents et des compétences, Juran Consulting assiste les responsables de développement personnel par une ingénierie de formation / accompagnement dans le but de développer l’approche intégrée de management de savoir faire en exploitant toutes les formes de formation et d'accompagnement pour réussir tous projets toutes démarches de changement et d'amélioration continue .



Vous êtes un nouveau recru ou un manager, opérateur ou ingénieur, un administratif ou un opérationnel, Juran Consulting est engagée pour ajouter de la valeur dans vos résultats opérationnels et financiers, dans votre croissance et innovation, dans votre maîtrise des coûts et de productivité et dans la pierre angulaire qui est la motivation et la cohésion de vos équipes,



Juran Consulting offre des différents programmes de formation et d'accompagnement pluridisciplinaire pour accompagner les différents projets de changement et d’évolution en entreprise, utilisant des outils et méthodologies combinant la théorie de la méthode à la réalité de l'opérationnel;

*Développement personnel

*Management

*Outils & Méthodologies & Core automobiles

*Standards internationaux de qualité, sécurité,environnement

*Programmes sur mesure,

*Formation sur mesure,Formations inter entreprises

*Accompagnement pour une certification sur des normes de qualité, sécurité et environnement

*Standard et référentiels automobiles



Parlons-en ensemble





NOTRE MISSION :



Accompagner les différents projets de changement et d’évolution au niveau de nos clients, conseiller, réaliser le développement personnel en terme de compétence, savoir faire, adaptabilité culturelle dans un environnement en perpétuelle compétitivité par le biais du Conseil ,accompagnement et de la formation.



NOTRE VISION :



Etre la préférée chez nos clients dans le domaine du conseil, d’accompagnement et de la formation.

Identifier les challenges courants, les capacités et les performances courantes quelque soit le type d’industrie, haute technologie, automobiles ou traditionnelles et les relever



Mes compétences :

Securite et environnement.

Mise en place de systeme qualite

Formation outils automobiles,

Auditeur certifie par la VDA (Auditeur Externe)

Ingenierie de formation