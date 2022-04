Titulaire d'un Master 2 d'Economie International de l'Université de Rennes 1, mes éxpériences professionnelles m'ont amené à exercer dans l'analyse de marché et le dévelopement de stratégies marketing et commerciales.



Ayant effectué des stages dans le milieu du marketing sportif (STADE RENNAIS etc...), la grande distribution (XEROX)et dans une PME de services technologiques innovants (ARS-Bretane), je me suis finalement orienté vers le secteur de la valorisation des images vidéo de sport sur les médias intéractifs que sont Internet et la Téléphonie Mobile.

Travaillant dans un premier temps pour VIDEOMETRIX, je m'efforçais d'apporter un maximum de visibilité, d'attractivité et de rentabilité aux organismes sportifs (clubs,fédérations, groupe de marketing sportif, groupe médias etc...) détenteurs de droits d'image.



Aujourd'hui, je suis revenu chez Xerox en tant qu'ingénieur commercial Production (PSG pour les xeroxiens lol) où je m'épanouis réellement. Au délà de la promotion de mon entreprise (enfin de l'entrperise Xerox), mon travail consiste à proposer des solutions à forte valeur ajoutée auprès d'entreprises qui rencontrent des problèmes de gestion du document et d'applications complexes...

Ohaaa pleins de termes techniques mais passionant qui font de mon métier une découverte péprpetuelle...





Mes sincères salutations,



Juré PRIMORAC



