Juresse MBAMBI

Madame, Monsieur,

Consultant web analystics chez Cap-Gemini,. Je viens de terminer ma première mission chez Carrefour; où je travaillais directement avec le directeur de l'e-marketing en tant que support de business intelligence.



Mon rôle comprend:



• Création de rapports et présentation des données auprès aux dirigeants.

• Mener des analyses de données basées sur le comportement en ligne des clients et faire des recommandations aux décideurs.

• Travailler en équipe ou par téléphone avec des consultants francophones et anglophones.

Je suis anglophone et bilingue en français.



Mes compétences :

Microsoft Office

Adobe Photoshop

WordPress

Cascading Style Sheets

Adobe Illustrator

JavaScript

HTML

Google Trends

Drupal

eMarketing

Macromedia Flash

MOT Testing

Interfaces

HTML5

Community management

CMS 8800

Audit

Adobe Indesign

Adobe Créative Suite