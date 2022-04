Jürgen BASTIAN

Plus de 20 ans d’expérience

• dans le management des systèmes d’information,

• le management de transition et le recrutement de managers des systèmes d’information,

• le conseil en management des systèmes d’information,

• le contrôle de gestion financier et

• la direction de centres de profit.



Certifié : ITIL, CMMI, Lego Serious Play ®

Réalisation de nombreuses missions de conseil dans le domaine de la Gouvernance, COBIT, PMI-PMBOK, PRINCE2, PMO, pilotage et refacturation de budgets informatiques, réorganisations de Directions des systèmes d’information, externalisations, pilotage de programmes et projets stratégiques et la conduite du changement.



Ancien Maître de conférence en management des systèmes d’information à l’Ecole d’Ingénieur HEI Lille



Expérience professionnelle internationale : France, Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, Allemagne



Trilingue (Français, Allemand, Anglais)





Mes compétences :

Management de transition DSI

Recrutement de managers des systèmes d’information

Alignement stratégique

Project Management Office, PMO, Gestion de porte

Pilotage et refacturation de budgets inf.

Méthodologies de gestion de projet

Optimisation de la production et du support

Pilotage de la DSI

Conseil en management des systèmes d’information

ITIL

Cobit

Gouvernance des systèmes d’information

PMO

PRINCE2

LEGO SERIOUS PLAY ®

CMMI

BSC

Manager de transition

PMI - PMBOK

Conduite du changement

Réorganisation DSI