Juriste DROIT SOCIAL

Mesdames et Messieurs bonjour,



J'ai décidé de passer par cette publication afin d'impacter le maximum de personnes et j'espère que ce message sera partagé dans vos réseaux.



Juriste d'entreprise de formation, j'ai acquis une expérience significative en cabinets d'avocats et au sein de services juridiques d'entreprises en droit des sociétés et surtout en contentieux individuel du travail.



Désireuse de donner une autre orientation et au-delà , une impulsion à ma carrière professionnelle, je préparerai dès ce mois de cette septembre un master 2 droit social /GRH en alternance .



L'objectif étant de développer des compétences dans les relations sociales (préparation et tenue des réunions,négociation, rédaction et suivi des accords collectifs) et la gestion de projets RH telles que vécues en entreprise car mon parcours professionnel, ne m'a permis d'aborder cette thématique que de façon sommaire.



Je suis donc à la recherche d'une entreprise pour un contrat de professionnalisation de 12 mois.



Le rythme de cette alternance sera de 2 semaines entreprises 1 semaine formation.Elle peut débuter dès à présent.



Je vous remercie par avance pour toute l'attention que vous voudrez bien accorder à cette publication et reste à votre disposition ,via mon mail (yasmelle06@hotmail.fr) , pour tout autre renseignement utile à l'étude de ma candidature ou à la transmission de mon cv que je n'ai pas souhaité publier sur ce site .



Je ne manquerai pas de vous rappeler.



Bien cordialement



Mes compétences :

Rédactions d'actes et documents juridiques

DROIT DU TRAVAIL

Conseil juridique

Recherches juridiques

Assistance et défense devant le CPH

Audits (qualité de vie au travail)

Droit civil

Droit de la consommation et droit des contrats

Secrétariat juridique des sociétés

Veille juridique