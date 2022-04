Eléonore BONARELLI

Etant depuis toujours passionnée par le droit, et plus particulièrement par le droit du travail, je me suis naturellement dirigée vers cette filière. Ainsi, je suis désormais diplômée d'un master 2 spécialisé dans le droit du travail et de la protection sociale.



La mouvance liée à l'application de ce droit est en adéquation avec mes valeurs : rien n'est jamais acquis, il faut donc savoir se remettre en question de manière permanente.



Je recherche actuellement un emploi en tant que juriste d'entreprise. En ce sens, vous pouvez me joindre par email à l'adresse suivante : bonarelli.eleonore@gmail.com



Mes compétences :

Relations humaines

Ressources humaines

Droit de la protection sociale

Droit social

Droit social de l'union européenne

Droit du travail

Conseils juridiques

Contentieux prud'homal

Formation

Gestion des ressoures humaines

Recrutement