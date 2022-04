Jus FREDERIC

28 ans d’activité dans le secteur industriel, de monteur électricien à ce que je suis aujourd'hui.



Fort d'une expertise dans les domaines HT/BT, courant faibles, automatismes associée à mes expériences dans des secteurs industriels variés (Agro-alimentaire, carrières, environnement,production d’énergie, nucléaire, etc.)

Mon sens du relationnel et mes compétences techniques sont deux points forts qui me permettent de mettre en confiance le client, d’échanger et de lui apporter des solutions dans son projet.





Mes compétences :

Courant fort

Expérience Export

Courant faible

Management d'équipe

Management de projet

Automatismes industriels