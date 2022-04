Juslain RAHARINAIVO

J'ai crée une entreprise qui fabrique de germoirs biodégradables pour suppléer les sachets plastiques. Il s'agit d'alvéoles biodégradables qui sont important pour réaliser des semis en poquets afin de repiquer après en mottes. Différents types et tailles d'alvéoles sont possibles, pour riz, légumes, fleurs telles géranium et arbres. Toutefois nous concevons pour des espèces spécifiques selon les besoins de nos clients.

Pour la riziculture en particulier, cette méthode permet le repiquage mécanisé et permet de doubler le rendement rizicole en terme de rythme de travail et en terme de production.