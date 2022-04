Jussi LEVONEN

Je suis un ingénieur de technique du bois. Je suis finlandais de nationalité. J'ai commencé ma carrière en 1988 dans une usine de contreplaqué au poste de ingenieur de production.



En fin 1991 j’ai eu l’occasion de travailler à l’etranger. J’ai demenagé en France et j’ai travaillé comme ingenieur de projets d’abord pour la societé Schauman et après pour la société Malvaux qui ètait racheté par Schauman en 1992.



En septembre 1993 j’ai pris la fonction de chef de production d’une filiale de Schauman Wood en Angleterre.



En septembre 1994 je suis retourné en France et j’ai travaillé comme directeur technique dans une usine de placages.



En 1995 je suis retourné au chez Malvaux pour la fonction de directeur services techniques.



En fin 2000 je suis retourné en Finlande et j’ai continue ma carriere au siege social de Schauman Wood, qui était devenu membre du groupe UPM en 1996. Depuis 2000 j’ai travaillé au service marketing, R&D, business development et projets



Du mars 2013 au mars 2015 j'ai travaillé au poste de responsable de recherche à l'institut inversitaire de Mikkeli.



En mars 2015 j'ai commencé à travailler chez Plytec Oy, un fabricant de machines destinés principalement pour industrie de contreplaque et de placages.