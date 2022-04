Juste EYENI

Je suis le point d’entrée unique pour :

toute demande d’évolution concernant l’infrastructure et la bureautique,

toute demande de gestion des habilitations et des accréditations,

toute demande sur la gestion des délégations,

vis-à-vis des maîtrises d’ouvrage et des utilisateurs de La Banque Postale Financement ;

vis-à-vis des maîtrises d’œuvre : Franfinance et la Direction de l’Informatique des Services Financiers et de l’Enseigne (DISFE) de La Banque Postale ;



J’analyse et qualifie les demandes, les soumet à validation si besoin et les soumet à la maîtrise d’œuvre concernée (Franfinance ou DISFE) et évalue avec elle le temps nécessaire pour la réalisation des demandes ;



Je communique vers les différents acteurs sur les incidents et les demandes, sur leur prise en charge et sur leur évolution. J’organise ou participe aux différentes audios de résolution d’incidents bloquants en cas de besoin ;



J’assure que les corrections d’incidents et les réponses aux diverses demandes soient réalisées ;

Je participe à l’amélioration des processus auquel je participe (déclaration des incidents, communication sur incident, gestion des demandes, gestion des habilitations et des accréditations et gestion des délégations) ;



Je met en place un reporting périodique ou la demande auprès des différents interlocuteurs, ainsi que des tableaux de bord sur les flux et le stock des incidents et des demandes diverses ;



Je participe au bon respect des contrats de service entre les différents acteurs;



Je développe des Outils interne pour améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs