Juste NGUIMBI

Mathématicien de formation, je me vertu aujourd'hui à créer de nouveaux modèles mathématiques afin de solutionner les difficultés actuelles du monde de la finance...



Mes compétences :

Analyse financière

Modélisation mathématique

Reporting

Contrôle de gestion

Conseil

Prévisionnel

Contrôle budgétaire

Budgétisation

Summit Financial Software

Bloomberg Software

Reuters Financial Applications

Visual Basic for Applications

UML/OMT

Stata

SQL

SPSS

Paye/Prsi

Oracle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Matlab

Java

C++