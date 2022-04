Justin AUDENINO

Après une première année de géologie puis les trois années de l'IUP Equipement Protection et Gestion des Milieux de Montagne au sein de l'Université de Savoie, je me spécialise avec le DESS Hydrogéologie et Environnement en Avignon.

Mon stage et mes premières expériences professionnelles se font au sein de BURGEAP Lyon.

Après un passage de 6 mois chez SAFEGE, pour une expérience en maitrise d'oeuvre (chargé d'affaire et suivi de chantier), j'intègre BURGEAP Grenoble en tant qu'ingénieur d'études, ingénieur de projets puis chef de projets jusqu'au printemps 2014.

Depuis septembre 2014, une nouvelle expérience démarre chez AMETEN (eau et environnement) en tant que chef de projet



Mes compétences :

Environnement

Environnement industriel

Forage

Hydrogéologie

Sites et sols pollués

Gestion de projet

Ingénierie

Dépollution