Victoria DENG

Ingénieur en Hydraulique, diplômée depuis 2011, j'ai intégré le bureau d'études PROLOG INGENIERIE.



La diversité des projets en Hydraulique Urbaine me permet de mettre en pratique mes qualités pluridisciplinaires:

- que ce soit relatives aux connaissances techniques en hydrologie et en hydraulique ;

- en modélisation hydrologique et hydraulique (Infoworks, Canoë);

- ou bien liées aux qualités humaines (travail en équipe efficace, bon relationnel avec le client).



Ces projets, tout en élargissant mon champ de compétences, contribuent à aiguiser mon esprit d’analyse et de synthèse et me confirment mon intérêt certain pour cette dimension globale et pluridisciplinaire du métier d’Ingénieur en Hydraulique.



***



Qualités de savoir-être : Rigueur, esprit d’équipe, bon relationnel





Secteurs : Eau, Environnement, Aménagement de territoire, Voirie Réseau Divers, Génie Civil, BTP



Maîtrise de logiciels d'hydraulique : Canoë, Infoworks

Maîtrise de logiciels de validation des mesures : Eve'm

Connaissances en logiciels de SIG (ArcGis et Qgis) et de DAO



Grande mobilité géographique







Mes compétences :

Qgis

Canoé

Infoworks