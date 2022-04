Justin BLAKE

Mes missions :



- Gérer les demandes entrantes clients ou prospects PME et grands comptes

- Prendre et assurer les rendez-vous auprès des prospects et clients

- Détecter, analyser les besoins de ces prospects, afin de les conseiller et leur apporter originales et novatrices

- Offrir des propositions adaptées et vendre nos solutions aux clients potentiels

- Rédiger les réponses aux appels d’offres et assurer les soutenances

- Négocier et finaliser la vente ainsi que le contrat

- Gérer les dossiers jusqu'à la signature

- Développer la clientèle professionnelle

- Tous types de travaux administratifs dans le cadre de mes fonctions