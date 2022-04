Justin BODY

Since Nov 2010 SERIMAX - VALLOUREC

Project Manager Pipe Welding: projets Offshore & Landline

- JALILAH project (GLOBAL OFFSHORE) - Offshore Dubai

- NIGERDOCK project (NIGERDOCK)- Nigeria

- YEMEN LNG project (DENYS) - Yemen

- GAZELLE project (DENYS) - Czech Rep.

- SLURRY project (TEKFEN) - Morocco

- SHAYBAH project (RHM - ARAMCO) - Saoudi Arabia

- RAZ AL ZAUR project (LIMAK) - Saoudi Arabia



---------------------------------------------------

Sept 2007 - Nov 2010 EUPEC PIPECOATINGS

Project Manager: offshore projects development on Pipeline field joints coating operations in Africa and Europe regions:

- ANGOLA LNG Projet (SPIE CAPAG) - SOYO (Angola)

- MEDGAZ Project (SAIPEM)

- BLOCK 15 project (ACERGY-EXXON) - LOBITO (Sonamet) & Pointe-Noire

- AKPO Project-Off/Onshore Nigeria (SAIPEM/TOTAL): Site manager on board of FDS

- AGBAMI project-Angola (ACERGY)

- ADRIATIC LNG Project-Italy (SAIPEM)

- MAFUMEIRA Project-Congo (SAIPEM)

- AWA PALOUKOU/IKALU Project-Congo (SAIPEM)



-----------------------------------------------------------------

Juillet 2006 - Août 2007 ALIDE International (négoce industriel)

Business developper: Commercialisation et distribution de biens d'équipement et de produits pour l'industrie

-----------------------------------------------------------------

Août 2001 Juin 2006 Royal Dutch Shell (Shell Global Solution International,Belgique)

Ingénieur Support technique (dérivées pétrochimiques)

- Support Technique & développement technico-commercial: dérivés pétrochimiques (propylène oxyde)pour les polymères de polyuréthanes (flexibles et rigides) sur la zone Europe & Afrique

- Management de projets pour grands comptes : Qualité et process développement, evaluation de produits, développement de formulation en collaboration avec les équipes techniques (R&D), introduction et évaluation de nouveaux produits et process auprès de comptes industriels

- Gestion commercial : négociation de vente et de produits et de prestations techniques

- Gestion opérationnelle : logistique et HSE decision support

- Marketing technique : « technology » training et support pour le personnel Shell et distributeurs, rédaction de notes et rapports techniques.

- HSSE focal point



Mes compétences :

Afrique

Management

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Négociation