Justin CANTOUNAT

Parce qu'en 2016, la visioconférence devrait supplanter l’email et le téléphone en entreprise, JAS visio vous propose son expertise de plus de 10, son savoir-faire et son professionnalisme pour vous équiper de cette technologie.





La visioconférence regroupe un certain nombre non négligeable d'avantages dont peuvent profiter les entreprises. Sur le plan interne, elle permet de resserrer les liens entre des équipes distantes, de permettre un réelle collaboration et de prendre des décisions rapidement. Au niveau externe, elle permet de mener des discussions partenariales, des négociations commerciales ou encore des entretiens d'embauche. Elle est source d'économies, de bien être des collaborateurs et des clients, d'une meilleure productivité et permet de respecter les critères de développement durable.





Mes compétences :

Direction commerciale

Informatique

Management

Communication

Programmation

Nouvelles technologies

Visioconférence et audioconférence