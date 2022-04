Justin CHAUDINET

Récemment diplômé de l’école Polytech’Nantes en ingénieur génie électrique, je suis actuellement à la recherche de mon premier emploi.

Au cours de ma formation, et lors de mes différents stages, en entreprise et en usine, j’ai suivi plusieurs affaires, acquis et développé diverses compétences comme la gestion de projets, appris à travailler de façon autonome, ainsi que de bonnes capacités d’analyse.



Mes compétences :

Sérieux et engagé

Responsabilité opérationnelle

Travail en équipe

Analyse de données