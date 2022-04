J'ai une expérience de 15 années comme magasinier qui me permet de maitriser désormais toutes les étapes de mon travail : réception et expéditions des produits, picking, étiquetage, vérification de la marchandise et, enfin, préparation des livraisons



Mes compétences :

CACES 1, 2, 3, 5

Pont Roulant / Boite a Boutons

Elingages Complexe

PEMP 3B

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

AS400

GMO²