Justin DIRRENBERGER

Je suis Maître de conférences des universités (section CNU 33) depuis septembre 2013 au Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris. Je suis en charge des enseignements ayant trait aux matériaux composites, à la mécanique des matériaux, à la fabrication additive, ainsi que certains enseignements en métallurgie. Par ailleurs, je travaille au laboratoire PIMM (Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux) UMR 8006 CNRS / CNAM / Arts et Métiers-ParisTech, au sein duquel je mène des activités de recherche portant sur la compréhension et le développement de matériaux métalliques architecturés, aux propriétés mécaniques innovantes.



Mes compétences :

composites

aéronautique

matériaux

mécanique

modélisation

conception