Justine AÏT MADEN

Disponible immédiatement, je suis à la recherche de nouvelles opportunités dans le secteur des énergies renouvelables et du développement durable.



Ingénieure généraliste diplômée de l'INSA de Lyon en Génie Energétique et Environnement, j'ai travaillé sur plusieurs projets pendant six mois au centre de recherche d'ENGIE en lien avec la méthanisation et la gazéification, avant de pouvoir élargir mes compétences dans le domaine des bioénergies en prenant en charge les travaux menés par l'ADEME au sein du service Bioressources, dans le secteur du chauffage au bois domestique.



Autonome, rigoureuse, dotée d’un esprit d’analyse et de synthèse, du sens du travail en équipe et d’un bon relationnel, je souhaite travailler sur des projets énergétiques innovants, en région parisienne ou lyonnaise. Parlant couramment l'anglais (TOEIC : 980), je suis également ouverte à des opportunités à l'international.



Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez me joindre par email à l'adresse suivante : jaitmaden@gmail.com.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Pascal

Fortran

Microsoft Word

MATLAB

Aspen HYSYS

Microsoft PowerPoint

Solid Edge

Microsoft Office