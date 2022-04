Justine ALLIO

Après 10 ans en tant que chef de produits cosmétiques chez Nuxe et Cattier et puis dans l'industrie pharmaceutique chez Pfizer, j'ai eu nombreuses expériences réussies de gestion de projets et de lancements de produits.



De solides compétences techniques alliées à un fort esprit d'équipe, à un esprit rigoureux et une grande polyvalence, m'ont permis de mener à bien mes missions et obtenir des résultats probants.



De nature dynamique, aimant le challenge et dotée d'un sens aisé du contact, ce métier d'action, d’organisation et de créativité correspond bien à ma personnalité.



Mes compétences :

Cosmétique

Hygiène

Luxe

Maquillage

Parfum

Solaire

Développement produit

Gestion de projets

Marketing operationnel

Analyse de données

Marketing stratégique

Distribution

Industrie pharmaceutique

Pharmacie