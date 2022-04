Justine ANDRE

Titulaire d’un diplôme d’état de Conseillère en Economies Sociales Familiales, depuis Octobre 2019, je suis à la recherche d'uin premier poste en tant que travailleur social.

J'ai des connaissances dans tous les domaines de la vie quotidienne : Santé-Hygiène ; Budget-Consommation ; Alimentation...

Durant ma scolarité, j'ai dû effectué des stages dans des structures diverses et variées, j’ai des connaissances sur différents publics : personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes primo-arrivantes, enfants, familles en difficulté…



Ces stages m’ont permis de développer mon autonomie, mon esprit d’analyse, de la rigueur et de devenir plus responsable.



Actuellement, je suis en service civique au sein de Pôle Emploi Grand Est, ma mission principale est : Accompagner les demandeurs d'emploi dans l'utilisation des outils numériques de Pôle Emploi.



Je suis capable d'analyser la situation et les besoins d'une personne,définir avec cette dernière un projet d'accompagnement social, gérer des projets, travailler en équipe, développer un réseau partenarial...



Mes compétences :

Travail en équipe

Prise de recul

Capacité d'adaptation

Gestion de projet

Développer un réseau de partenaires

Réaliser un bilan d'actions

Accompagner et conseiller des personnes en difficu

Définir un projet d'accompagnement social avec la

Orienter une personne vers des partenaires relais

Animer et concevoir des séances d'information soci

Analyser la situation et les besoins de la personn

Analyse des besoins

Conseil

Communication

Organisation

Accompagnement

Réseau local

Accompagnement individuel

Analyser écouter réfléchir agir

Accompagnement collectif

Accueil physique et téléphonique